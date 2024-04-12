أسعار الدولار في ثالث أيام العيد

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه ثباتا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة ليصل سعر الصرف الأجنبي إلى 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع وذلك خلال ثالث ايام عيد الفطر المبارك.

بلغ أقل سعر للدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 47.1 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد، .

وسجل ثاني أدنى سعر إلى حوالي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي، يليه 47.2 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC"، كثاني أعلى سعر.

بلغ سعر الدولار إلى 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي"، ثم 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع في بنوك "الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".

وبلغ سعر الدولار في البنوك الأخرى حوالي 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية".