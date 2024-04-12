ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار في ثالث أيام العيد

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه ثباتا مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة ليصل سعر الصرف الأجنبي  إلى  47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع وذلك خلال ثالث ايام عيد الفطر المبارك.
بلغ أقل سعر للدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 47.1 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع في المصرف المتحد، .
وسجل  ثاني أدنى سعر إلى حوالي 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع داخل البنك المصري الخليجي، يليه  47.2 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في ميد بنك.
ووصل  أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الاستثمار العربي، HSBC"، كثاني أعلى سعر.
بلغ سعر الدولار إلى 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB والعقاري المصري العربي"، ثم 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع في بنوك "الاسكندرية، كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB". 
وبلغ  سعر الدولار في البنوك الأخرى حوالي 47.3 جنيه للشراء و47.4 جنيه للبيع في بنوك "البركة، الأهلي المتحد، التنمية الصناعية".

 

أعلي سعر دولار أقل سعر دولار سعر الدولار اليوم سعر البنك المركزي سعر الدولار