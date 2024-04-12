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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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شهدت منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث تصادم في المنطقة، هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وتبين من التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى انحراف عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى اصطدام السيارة بسيارة ميكروباص أخرى.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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