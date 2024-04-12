الأمم المتحدة: تدفق سكان غزة إلى مصر سيجعل حل الصراع مستحيلا

قال فيليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن احتمال عبور سكان غزة إلى مصر من بلدة رفح الحدودية هربا من هجوم عسكري إسرائيلي سيجعل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا ويسبب "معضلة مروعة" للأشخاص الفارين.

وأضاف جراندي في تصريحات لـ"رويترز" بمقر المفوضية في جنيف، "يجب أن نفعل كل شيء لتجنب تدفق سكان غزة إلي مصر."

وتابع: "أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر، يمكنني أن أؤكد لكم... سيجعل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلا."

وأكد: "هذه المعضلة غير مقبولة، ومسؤولية تجنب هذه المعضلة تقع بشكل مباشر في هذه الحالة بالذات على عاتق إسرائيل، القوة المحتلة في غزة."

وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من احتمالية توسع الصراع في المنطقة.

وكرر: "يجب ألا نصل إلى تلك المعضلة الفظيعة، والتي ستكون في الحقيقة نهاية الطريق لما هو مهم حقا هنا: سلام نهائي."