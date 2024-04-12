تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، سيارة العيادات الطبية المتنقلة، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات الرئاسية الصحية بالمحافظة، في إطار استعدادات المحافظة وجاهزيتها على مدار إجازة أيام عيد الفطر المبارك وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ووجه محافظ مطروح الشكر للأطقم الطبية العاملة بالعيادة المتنقلة، موجها بالإعلان عن تواجد العيادات بالتوقيتات والأماكن المقترحة خلال أيام العيد خاصة العمل على تواجدها بالمناطق الأكثر كثافة خلال أيام العيد.

ومن جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم، أن هناك جدول لانتشار العيادة الطبية المتنقلة خلال أيام العيد؛ لتقديم الخدمه الطبية ومبادرات الصحه العامة الرئاسية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن مدينة مرسى مطروح بها 3 عيادات تم توزيعها أمام فتح الله وأمام حديقه غزالة وأمام حديقه كليوباترا، وفي مدينة الحمام بجوار المسجد الكبير، والعلمين بجوار مسجد عبد الرحمن بسيدي عبد الرحمن، والضبعة بجوار المسجد الكبير، وبرانى السوق بجوار المسجد الكبير، والسلوم بجوار مكتب الصحة، وسيوة بجوار المسجد الكبير، والنجيلة شارع السوق بجوار وحده النجيلة القبلية، مشيرا إلى أن أوقات التواجد من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

محافظ مطروح يتفقد العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في عيد الفطر

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