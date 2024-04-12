وفاة طبيعية.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالعجوزة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بمنطقة العجوزة، وذلك عقب مناظرة جثمانه، والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وفاة طبيعية

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي ويدعى"كريم .ع" 31 سنة كان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية وأن الوفاة طبيعية.

بداية الحادث، كانت بتلقى مأمور قسم شرطة العجوزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن الجثة الشاب ولا توجد آثار داله على وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.