متحف "موما" يقتنى أحد لوحات الفنان التشكيلى السودانى صلاح المر

اقتنى متحف الفن الحديث بنيويورك “موما”، أحد لوحات الفنان التشكيلى السودانى صلاح المر، والتى تحمل عنوان "يوم الراحلين والمفقودين".

وعن الفنان السودانى صلاح المر ، قال الناقد صلاح بيصار: " تم اقتناء إحدى لوحاته بمتحف الفن الحديث بنيويورك " moma" اللوحة صرحية متسعة تمتد مساحتها " 390-190سم"اكليريك على قماش تحمل عنوان "يوم الراحلين والمفقودين ".. بمايعنى الذكرى لهؤلاء الاعزاءالراحلين عنا ..من تركو ا أثرا ..صلاح المر تنتمى أعماله بحس تكعيبى وتعبير درامى إلى لمسة الحداثه بروح أعمق اعماق الشخصية الأفريقية وروح الانتماء ..الف مبروك للمر أعماله حاليا بمتاحف العالم تشرف الفن العربى" .

ويعد الفنان السودانى صلاح المر من أبرز الفنانين التشكيليين والمصورين، وسبق له أن ألف وشارك في تنفيذ أكثر من 35 كتابًا للأطفال، نشرت في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وبفضل مهاراته في مجال التصوير الفني، فقد تمكن من إحراز مجموعة من الجوائز العالمية العديدة، ومن ضمنها جائزة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

ومن خلال عمله كصانع أفلام، قام المر بإخراج وإنتاج ستة أفلام قصيرة، ومن ضمنها أفلام وثائقية وروائية عرضت خلال عدد من المهرجانات الدولية. وكان المر قد فاز بجائزة لجنة التحكيم (جائزة تقديرية خاصة) عن فيلم «طير الجنة» في مهرجان «صور هامة» الدولي للأفلام القصيرة في إثيوبيا عام 2010.