السعودية تطبق حد أقصى لتأشيرات العمرة خلال شوال

قال أحمد عبد العظيم، عضو غرفة شركات السياحة، إن المملكة العربية السعودية وضعت سقفا لعدد تأشيرات العمرة في شهر شوال "كوتة" وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار التأشيرات لرحلات العمرة في هذا الشهر، بالرغم من أن موسم العمرة بالكامل كان بالنظام المفتوح أي بدون حد أقصى لعدد تأشيرات العمرة، كما أن الموسم بالكامل كانت تباع فيه البرامج بنفس السعر ثم فوجئت الشركات بقرار السعودية بوضع حد إقصى لتأشيرات العمرة خلال شهر شوال.

وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن شركات السياحة المصرية قد تواجه أزمة في تسعير برامج العمرة للراغبين في أداء المناسك خلال الفترة التي تبدأ من 5 شوال وحتى نهاية الشهر، مشيرا إلى أن القرار يأتي للسيطرة على التخلفات التي تحدث حتى موسم الحج، وهو ما تتخذ بشأنه إجراءات عديدة لضمان عدم تسرب أي أشخاص للمشاعر المقدسة من غير الحاصلين على تصريح الحج الرسمي.

وتابع أن أسعار تذاكر الطيران في رمضان شهدت زيادة بمتوسط ٧ آلاف جنيه عن سعرها الحقيقي وعن المبلغ الذي تعاقدت عليه الشركات السياحية مع معتمريها، ليكون آخر رحلات عودة الشهر المبارك ١٢ شوال الجاري، مطالب شركة مصر طيران بعدم رفع أسعار التذاكر بدون اعلان مسبق للشركات حتى لا تتعرض لخسائر، مؤكدا أن بداية الموسم شهد نقص في مقاعد الطيران وسط طلب متزايد من المصريين على أداء مناسك العمرة وهو ما أدى الى ترحيل برامج العمرة في مواعيد العودة.