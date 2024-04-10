«صحة الفيوم» تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات المركزية والنوعية والعام والمراكز الطبية والوحدات الصحية والمراكز الطبية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقد عقد اجتماعا مع السادة مديري المستشفيات والإدارات الصحية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة تواجد مديرى المستشفيات أو نوابهم يوميا ووضع جداول النوبتجيات ومنع الإجازات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم والتأكد من أرصدة بنوك الدم من الدم ومشتقاته لمواجهة حالات الطوارئ خلال الاحتفالات بالعيد.

كما وجه الدكتور وكيل الوزارة بزيادة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات، كما شدد على تكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية للتأكد من انتظام العمل والتأكد من المولدات الكهربائية.

وقد قام الدكتور شريف صبحى مدير إدارة الطب العلاجي ومعه فريق من إدارة المستشفيات والرقابة الداخلية والتفتيش المالي والإداري والتمريض بالمرور صباحا على مستشفى التأمين الصحى ومستشفى الصدر.



كما قام الدكتور محمد عبد الله مدير إدارة الطوارئ والمستشفيات بالمرور المسائى على مستشفى أبشواي.

كما أكد الدكتور محمد عبد التواب مدير الوقائى بأن فرق مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات قامت بتكثيف المرور على الأسواق ومحال بيع الأسماك، كما قاموا بالمرور على الفنادق السياحية بالخط السياحى لبحيرة قارون.

كما قام مراقبو صحة البيئة بأخذ عينات من حمامات السباحة من القرى والفنادق السياحية بطول بحيرة قارون.

وتستمر الحملات طوال أيام العيد كذلك يستمر مرور فرق الطب العلاجى والرعاية الأساسية طوال أيام عيد الفطر المبارك.

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