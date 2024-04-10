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الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سقط من أعلى الكوبري.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب في حادث تصادم بالمريوطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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كلّفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص أُصيب في حادث اصطدام سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري باتجاه المريوطية، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.


سقط من أعلى الكبرى 
وأفادت التحريات أن السيارة اصطدمت بالسور الحديدي وسقطت من أعلى الكوبري مما أسفر عن إصابة قائدها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.


كانت البداية بتلقي الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطارًا من مسؤول عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب أعلى دائري المريوطية.


وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها عن الطريق.

تم  نقل المصاب إلى مستشفى الهرم للعلاج، ورفع آثار الحطام الذي خلفه اصطدام السيارة، لتيسير حركة المرور بنهر الطريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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