سوق الخواجات بالمنصورة.. مول الغلابة لشراء ملابس العيد

شراء ملابس العيد من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد للأسر وخاصة للأطفال، ويعد سوق الخواجات في قلب مدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية،ملجأ الأسر البسيطة لشراء ملابس العيد بارخص الاسعار، ويقع السوق في.موقع استراتيجي في شارع بورسعيد في قلب المنصورة، ويرجع تاريخه الي أكثر من٨٠٠ عام.

اسم سوق الخواجات كان سببه امتلاك الأجانب لمعظم المحلات التجارية فى السوق في ذلك الوقت،ومن أشهر محلات الخواجات اللبنانيين في السوق، محل خورى ‏لتجارة القطن .

وفي الوقت الحالي لقب بسوق الغلابة فيقبل عليه البسطاء لشراء ملابس العيد لأطفالهم بارخص الاسعار ، ويجذب السوق، المواطنين من مختلف قرى ومحافظات مصر حيث يمتاز السوق بالبيع بأسعار هى الأرخص على الإطلاق.

تحمل المنطقة طابع ثري، وبها محلات ومنازل أثرية وتقع خلف دار “بن لقمان” التى أسر فيها لويس التاسع ملك فرنسا قائد الحملة الصليبية السابعة على مصر، كما تضم المنطقة مساجد أثرية.

ويشتهرالسوق بشراء جهاز العرائس وتتضمن الملابس المنزلية والبيجامات والترنج الرياضي حريمي ورجالي، والعباءات المنزلية .

وبه محلات الأقمشة ومحلات الملابس التى تحتوي على جميع الملابس الجينز والتاييرات والقمصان والفساتين وغيرها من الملابس ،كما يوجد بسوق الخواجات كل شىء فى جهاز العروس من الإبرة للصاروخ، وتضمن السوق تجار أقمشة يهود ومنهم يوسف خبيرالمانيفاتورة ،وهراري للخردوات و ليفى و وريزاك، و كانوا‏ يتاجرون في الأقمشة والمنسوجات، وكانت تضم العديد من التجار اليونانيين ومنهم ‏تاريخ بقالة ومحل إلياديس لصناعة وبيع الخل وماء الورد.

واشتهر سوق الخواجات في الماضي بصناعة ‏النحاس.والاواني النحاسية، وعقب ثوره 23 يوليو رحل الخواجات لكن ارتبط السوق باسمهم و يتوافد الكثير من زوار الدقهليه لزياره دار ابن لقمان و بالتالى التسوق من سوق الخواجات، وتوالت الأجيال وتطور السوق الذى يعد سوقا شعبيا هاما لرواد المحافظة.

ويعد سوق الخواجات مول لشراء الأدوات المنزلية وملابس العيد والملابس المنزلية بأرخص الأسعار، ووتتسابق المحلات التجارية. محلات سوق الخواجات بالمنصورة تتسابق علي عرض الموديلات المختلفة وبأسعار أرخص بكثير مقارنة بمحلات منطقة المشاية وحى الجامعة وحتى ارخص من منطقة الجلاء التي تعد شعبية حيث سعر الفستان الصيفي لايزيد عن ٢٥٠جنيها.

ويشمل السوق كافه المنتجات من ملابس ومفروشات و احذيه واقمشه وادوات منزليه فسوق الخواجات "شاهد على العصر ".

سوق الخواجات



