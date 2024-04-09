بونابرت يستولى على يافا بفلسطين.. أهم أحداث 30 رمضان عبر التاريخ

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، يوم الثلاثون من رمضان والذي صادف العديد من المناسبات الدينية والسياسية الهامة، وفي السطور التالية، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم.

515 هـ - اغتيال الوزير الفاطمي الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وكان عمره سبعًا وخمسين سنة، وقد اغتاله أربعة رجال أثناء إشرافه على ترتيبات الاحتفال بعيد الفطر، وانتهزوا فرصة زجره للناس وأبعاده لهم عنه وخلو الحراس من حوله فانقضوا عليه وقتلوه، وقد تم القبض على الجناة وقتلوهم واحرقوا جثثهم.

1213 هـ - نابليون بونابرت يستولي على مدينة يافا بفلسطين.

1341 هـ - تأسيس إمارة شرق الأردن.

1384 هـ - تأميم الهاتف والبرق في الكويت.

1393 هـ - زامبيا وغامبيا يقطعان علاقاتهما الدبلوماسية مع إسرائيل.

1408 هـ - عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بعد قطيعة دامت 12 سنة.

1420 هـ - العشرات من الصهاينة العاملين في سلطة الآثار الإسرائيلية يتظاهرون احتجاجا على عمليات الترميم في المسجد الأقصى.

1428 هـ - تركيا تستدعي السفير الأمريكي لديها بعد أن أصدر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يعترف بالمجازر الأرمنية التي وقعت خلال العصر العثماني.

1431 هـ - الحكومة الإيرانية تقضي بإبطال حكم الإعدام بالرجم بحق سکينة محمدي آشتياني، المتهمة بالزنا والتآمر على قتل زوجها، بعد ضغوطاتٍ دولية عديدة.

1441 هـ - تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية بالقرب من كراتشي.