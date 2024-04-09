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الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعرف على موعد صلاة العيد بسوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يؤدي بعد ساعات من الان الملايين صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة سوهاج في تمام الساعة 5:59 صباحا
يذكر ان مديرية الأوقاف بسوهاج اعلنت عن تحديد أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 2024 في المحافظة حيث بلغ عدد الساحات المخصصة لذلك حوالي 212 ساحة، بالإضافة إلى 8670 مسجدًا موزعة على أنحاء المحافظة هذا وتأتي هذه الاستعدادات ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد المبارك بتوجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .
فيما قالت وزارة الأوقاف بأنه سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع المساجد التي تُقام فيها صلاة الجمعة، وفي الساحات التي تُحددها كل مديرية وفقًا لضوابط معينة، وذلك على غرار ما تم في عيد الفطر الماضي.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة المديريات للإجراءات اللازمة لتوفير أماكن لصلاة النساء، سواء في المساجد أو الساحات المخصصة لذلك، مع ضمان تحديد مكان خاص بهن يمنع التداخل مع صفوف الرجال، والتعاون مع الواعظات المعتمدات لتنظيم هذه الأمور.

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