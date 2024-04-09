اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا.. دعاء وداع شهر رمضان 2024

في اللحظات الأخيرة في شهر رمضان الكريم شهر الخير والرحمة والمغفرة، يشعر المسلمون بحزن لوداع هذا الشهر الذي كثرت فيه اعمال الخير ويفضلون توديع هذا الشهر بالادعية ليتقبل الله اعمالهم الصالحة ويغفر لهم وتبرز "البوابة نيوز" عدة ادعية يمكن الدعاء بها في اللحظات الاخيرة في شهر رمضان لتوديعه.



-أدعية لوداع شهر رمضان:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما.

اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا.

اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وتجاوزك وعفوك وصفحك وغفرانك وحقيق رضوانك حتى تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتقينافيه من كل موهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكسوب.

اللهم اكتب لنا الفوز بالجنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الفضيل.

اللهم اهدنا ويسر لنا أمرنا.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل.

اللهم إني أسألك العيشة التي لا يفارقها الفرح ولا يتخللها الحزن واسعد قلوبنا بكل ما نتمنى.

اللهم اصرف عنا السوء وألبسنا لباس العافية واقضِ حواجئنا.

يمكن أن يختم المسلم الشهر بكثرة الاستغفار والصلاة على النبي والصدقة والدعاء بكل ما يتمنى.