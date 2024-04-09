المفوضية الأوروبية: دول التكتل تعتزم تزويد أوكرانيا بمولدات للطاقة الكهربائية

أعلن ممثل المفوضية الأوروبية، جاس أويفاري، عن نية دول الاتحاد الأوروبي تقديم دعم لأوكرانيا من خلال توفير مولدات للطاقة الكهربائية، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت توليد الطاقة جراء القصف الروسي.

أوضح أويفاري خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن هذه المساعدات تأتي لمساعدة أوكرانيا في تجاوز الأزمة الحالية، حيث تم جمع المساعدات على وجه السرعة وتوجيهها إلى أوكرانيا.

وفي هذا السياق، قدمت دول مثل النمسا وألمانيا والسويد وهولندا مجموعة من المولدات الكهربائية، تشمل 157 مولدًا بقدرات مختلفة، من خلال آلية الدفاع المدني الأوروبية.

وأوضح الممثل الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أيضًا عشرة مولدات ذات قدرة عالية، قادرة على تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية للمرافق الحيوية مثل المستشفيات، في إطار جهوده لتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة.

وفي الثاني والعشرين من مارس الماضي، أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مرافق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في أنحاء متفرقة من البلاد لقصف، ووصفته بأنه الأكثر شدة خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، أن منظومة الطاقة الوطنية تعرضت لهجوم غير مسبوق، مشيرًا إلى وجود أضرار "واسعة النطاق" في المنشآت الطاقوية المستهدفة.

وأبلغت شركة الطاقة الكهرومائية الأوكرانية عن نشوب حريق في محطة "دنيبر" الكهرومائية في منطقة زابوروجيه، والتي تُعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة في البلاد.