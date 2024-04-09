مهرجان كان السينمائي يمنح السعفة الفخرية للمخرج جورج لوكاس

كشف مهرجان كان السينمائي عن تكريم المخرج والكاتب الأمريكي جورج لوكاس، ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية خلال ختام النسخة الـ77، في الـ25 من مايو المقبل.

وقال لوكاس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "لطالما احتل مهرجان كان مكانة خاصة في قلبي. لقد فوجئت وابتهجت عندما تم اختيار فيلمي الأول “THX-1138”، ليتم عرضه في برنامج جديد للمخرجين لأول مرة يسمى "نصف شهر المخرجين". منذ ذلك الحين، عدت إلى المهرجان في مناسبات عديدة في مناصب مختلفة ككاتب ومخرج ومنتج. يشرفني حقًا هذا التكريم الخاص الذي يعني الكثير بالنسبة لي”.

تميز ظهور جورج لوكاس لأول مرة في صناعة السينما بتعاونه الوثيق مع فرانسيس فورد كوبولا، الذي ساعده في إنتاج فيلم THX 1138" (1971)"، المقتبس من أحد أفلامه القصيرة التجريبية التي تم إنتاجها في جامعة جنوب كاليفورنيا.

منذ فيلمه الأول، عرض جورج لوكاس موضوعات تتعلق بالخيال العلمي للتنديد بمجتمع المراقبة، واستخدام الحب لمحاربة القدر والامتثال، وعكس القيم الأخلاقية لتحدي دور الخير والشر.

في غضون 40 عامًا، بنى جورج لوكاس إمبراطورية هوليوود من خلال تسع حلقات من ملحمة “Star Wars”، أربع أجزاء منها أخرجها بنفسه مع شركته “لوكاس فيلم” والعديد من الشركات التابعة لها، التي استحوذت عليها شركة ديزني في عام 2012.

إن شغفه الذي لا يلين بالتكنولوجيا جعله واحدًا من رواد صناعة المؤثرات البصرية، فقد أسس شركة “Industrial Light & Magic” وساعد في تطوير العديد من التقنيات المرئية الجديدة، بما في ذلك الكاميرا المدعومة بالكمبيوتر. وفي مجال الصوت، ساهم في تطور الاستريو من خلال شركته “THX”. كما أسس استوديو الرسوم المتحركة الشهير “بيكسار”.