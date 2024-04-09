5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما شهدت الأوقية بالبورصة العالمية، تقلبات سعرية طفيفة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها بفعل مشتريات البنوك المركزية، في حين تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي عن شهر مارس، وبيانات التضخم الأمريكية غدًا الأربعاء، للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3205 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 6 دولارات، لتسجل 2347 دولارًا، بعد أن ارتفعت لأعلى مستوى لها في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 3265 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3663 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2747 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2137 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم عند نفس المستوى، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 11 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2330 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2341 دولارًا.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع سياسة الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء، للحصول على دلالات واضحة حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.