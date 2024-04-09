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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

محافظ مطروح يستقبل
محافظ مطروح يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، القمص متى زكريا راعى كنائس مطروح، والقس كيرلس ميخائيل راعى كنيسة الملاك والأنبا بولا، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ مطروح والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. 

وجه محافظ مطروح الشكر لراعى كنائس مطروح على تهنئته الرقيقة، مؤكداً على وحدة الصف وروح الألفة والمحبة التى تجمع بين  أبناء الوطن في نسيج واحد بين المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين، مع المشاركة في جميع المناسبات التى تجمع بينهما في محبة وتسامح، وروح التعاون واليد الواحدة التى تتكاتف في بناء  الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كافة التحديات. 

محافظ مطروح يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

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