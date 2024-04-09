محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف حملات النظافة بمصيف بلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم في حملات النظافة والتجميل، تحت إشراف، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وشملت الحملات رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين وازالة الحشائش وتسوية المناطق الداخلية بالرمال وتوسعة عدد من الطرق وتطوير الجزر الوسطى، وأعمال الإنارة والتجميل، استعداداً لاستقبال إحتفالات عيد الفطر المبارك.

فيما تتزين شواطئ مصيف بلطيم للاحتفالات بقضاء اجازة عيد الفطر المبارك والتي تشهد إقبالا كثيفا من الزائرين من جميع محافظات الجمهورية.

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