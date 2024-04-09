الكرملين: زيارة لافروف للصين تحضير لاتصالات على أعلى مستوى

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء عن أهداف زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الصين.

وقال بيسكوف، إن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصين يمكن اعتبارها تحضيرا لاتصالات على أعلى مستوى، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضاف أنه: "يمكننا أن ننظر إلى هذه الرحلة على أنها تحضير للاتصالات القادمة على أعلى مستوى".

وفي الوقت نفسه، أشار ممثل الكرملين إلى أنه "من السابق لأوانه في الوقت الحالي" تحديد توقيت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين.

وفي وقت سابق من اليوم استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ لافروف الذي وصل في زيارة إلى بكين.