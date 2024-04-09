رئيس جامعة المنوفية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

تقدم الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية بأسمى آيات التهنئة، بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة المنوفية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ودعا رئيس جامعة المنوفية الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يسدد خطاه في مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته الحكيمة، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

مشيدا بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المخلصة وعطائه المتواصل والمستمر لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر، ومجددا العهد له بالمضي خلف قيادته والعمل الجاد من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن.

كما تقدم الدكتور أحمد القاصد بخالص التهنئة لأسرة الجامعة، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب، بخالص التهنئة القلبية داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعوامًا عيدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.