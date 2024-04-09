الفريق القانوني لألمانيا: نرفض توسيع المستوطنات الإسرائيلية وندعم حل الدولتين

شدد الفريق القانوني لألمانيا، على ضرورة حماية المدنيين من الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الأراضي الفلسطينية.

وقال الفريق في جلسة استماع محكمة العدل الدولية لليوم الثاني للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب احترام القانون الإنساني الدولي، والمجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم.

وتابع، أن برلين تدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط وتقديمها دعما للأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض توسيع المستوطنات، موضحة أن ألمانيا لم تخترق القانون الإنساني الدولي ولا أساس لدعوى اتهام نيكاراجوا لنا بتسهيل الإبادة في قطاع غزة.

وأردف الفريق القانوني لألمانيا، أن ألمانيا تزود إسرائيل بالأسلحة ولكن ذلك يخضع لمراجعات دائمة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ألمانيا أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة، مؤكدًا أن نيكاراجوا غيرت اتهاماتها ونؤكد عدم دقة الادعاء بتسهيل إبادة جماعية بغزة.