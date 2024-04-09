أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024

استقرت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء - آخر أيام شهر رمضان المبارك، والموافق 9 أبريل 2024، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.53 جنيه للشراء، مقابل 47.63 جنيه للبيع.

وبلغ أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي نحو 47.60 جنيه للشراء و 47.70 جنيه للبيع.

بينما بلغ أقل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

فيما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، أبوظبي التجاري، الشركة المصرفية، الاستثمار العربي، إس بي سي HSBC،الإمارات دبي الوطني، قطر الوطني QNB، الأهلي المتحد، ميد بنك).

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، في بنوك (كريدي اجريكول، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، العقاري المصري العربي، المصري لتنمية الصادرات، البركة، المصرف المتحد، ).