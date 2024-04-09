قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطيني خلال اقتحام مدينة طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير المحرر محمود صعيدي خلال الاقتحام المستمر لمدينة طولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان وأصابت أحدهم بالرصاص في مخيم عقبة جبر شرق مدينة أريحا، والشبان هم المصاب محمد حسين طبية، وابراهيم العالم، وخليل أحمد غوانمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مداهمة منازل المواطنين في بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية، واقم الاحتلال الحواجز العسكرية، واغلق الشوارع بالسواتر الترابية، وقام بتوقيف سيارات المواطنين وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية النصارية بالأغوار الوسطى، وداهم الاحتلال عددًا من المنازل داخل القرية.

واندلعت مواجهات عنيفة اليوم، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز بكثافة في محيط حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم شعفاط في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونشرالاحتلال جنوده داخل المخيم، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع المدارس بدير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي، واستشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.