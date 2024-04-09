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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الدفاع المدني الفلسطيني: انتشلنا 30 جثة متحللة في مناطق متفرقة من خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، قال أن الطواقم لدية انتشلت 30 جثة متحللة في مناطق متفرقة من خان يونس.

واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي،  واستشهد الطبيب شادي أبو حسنين في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المواطنين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة بالطائرات الحربية والرشقات الصاروخية من المدفعية الإسرائيلية، كما تشن الزوارق الإسرائيلية هجمات على الشواطىء بقطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33،207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75،933 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

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