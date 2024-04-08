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الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يتراجع لـ 33.7% بنهاية مارس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهريًًا بلغ 13.2% في فبراير 2024.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 8 أبريل 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في مارس 2024 مقابل معدلاً بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 11.4% في فبراير 2024. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.

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