تموين الفيوم يضبط 16 شيكارة دقيق بلدي قبل تهريبه لبيعه بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر أول الفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري وتمكنت الحملة من تحرير محضر تجميع 8 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز ولا يمكن بيعه ، كماتم تحرير 8 محاضر عدم اعلان اسعار محلات فسيخ بأحد محلات بيع الفسيخ ، وتحرير محضر عدم اعلان مخزن سلع.

وأجرت مديرية التموين بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندر ثان الفيوم بالاشتراك مع الطب البيطري وتمكنت الحملة من تحريرمحضر رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي 5 كجم ، ومحضر فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي 4 كجم، كما تم تحري محضر عدم إعلان أسعار، وتحرير محضر عدم وجود شهادة صحية باحد المحلات .



وفى مجال المخابز تم تحرير محضر بيع 8 شكائر دقيق مخصص للمخابز فقط، و5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين داخل المخابز التى تم المرور عليها من قبل الحملة، و3 محاضر عدم إعطاء بون للمواطن.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم .



الفيوم تكثف الحملات التفتيشية استعدادا للعيد



وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.