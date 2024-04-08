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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

بالصور.. معرض مؤقت للمخطوطات بمتحف جاير أندرسون

أحد المخطوطات
أحد المخطوطات
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نظم متحف جاير أندرسون معرضاً أثرياً مؤقتاً، لإلقاء الضوء على المخطوطات العربية من مختلف العصور الإسلامية، تحت عنوان  "المخطوط العربي"، وذلك بمناسبة يوم المخطوط العربي، والذي يوافق الرابع من أبريل من كل عام، وذلك  في إطار خطة قطاع المتاحف لتفعيل دور المتاحف المصرية كمؤسسات ثقافية تعليمية لرفع الوعي الأثري بين أبناء المجتمع.

أحد المخطوطات المعروضة

وقالت مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، إن المعرض يضم 15 مخطوط ومصحف من حقب تاريخيّة مختلفة خلال العصر الإسلامي، منها مجموعة من المخطوطات في العلوم، والطب، والدين والأدب من بينهم مخطوط مجلد عبارة عن جزء من المصحف الشريف، ومخطوط مجلد من كتاب " ورد الحكام من شرح غرر الأحكام"، ومخطوط مجلد بعنوان " دلائل الخيرات وشوارق الأنوار بذكر الصلاة على النبي المختار"، ومخطوط بعنوان "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنيفية"، بالإضافة إلى مجموعة من المصاحف المنفذة بخط اليد. 

من مخطوطات متحف جاير أندرسون
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