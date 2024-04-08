انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 أبريل 2024

شهد سوق مواد البناء حالة من الانخفاضات اليوم الإثنين 8 أبريل 2024.

انخفض في شركة السويس للصلب وسجل 40500 جنيه، بعدما كان يسجل 53520 جنيهًا.

وأعلنت شركة حديد بشاي خفض سعر الطن بنحو 6300 جنيه، لتسجل الآن 40700 جنيه، بعدما كان يسجل 47 ألف جنيه.

كما اعلنت شركة حديد عز عن خفض سعر طن الحديد بقيمة 5800 جنيه عند التسليم من أرض المصنع ليصبح 40700 جنيه، مقارنة بـ46500 جنيه.

كما هبط السعر الاسترشادى لبيع تجار الجملة 41718 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.

بينما يسجل السعر الاسترشادى لبيع تجار التجزئة للمستهلك 42165 جنيها للطن تسليم أرض المخزن.

وتراجع سعر المسطحات الصاج لدى حديد عز بقيمة 8620 جنيها في الطن ليصبح سعر أرض المصنع 41700 جنيه للطن.

أسعار الاسمنت

بلغ سعر طن أسمنت المقاوم اليوم في الأسواق ما بين 2150 و2370 جنيهًا.

كما بلغ سعر طن أسمنت المخلوط اليوم في الأسواق ما بين 1280 و1440 جنيهًا

وصل سعر طن الأسمنت الأبيض اليوم في الأسواق ما بين 3500 و3600 جنيه.

كما وصل سعر طن أسمنت المخصوص اليوم في الأسواق بـ مصر نحو 2100 جنيه.

تراجع سعر طن أسمنت جنوب الوادي اليوم في الأسواق بـ مصر نحو 1970 جنيهًا.

كما تراجع سعر طن أسمنت السويس اليوم في الأسواق بـ مصر نحو 1990 جنيهًا.