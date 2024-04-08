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الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب الزمالك يشيد بمستوى أحمد حمدي

أحمد حمدي لاعب الزمالك
أحمد حمدي لاعب الزمالك
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أشاد البرتغالي جوزية جوميز بمستوى أحمد حمدي لاعب الفريق مع الفارس الأبيض خلال المباريات الأخيرة بالدوري وكأس الكونفيدرالية، وخاصة في مباراة الإياب أمام فيوتشر أمس الأحد بالكونفيدرالية.

وطالب جوميز حمدي بمواصلة الظهوربمستوى مميز في المباريات المقبلة لان ذلك سيضمن له حجز مكان أساسي في تشكيل الفارس الأبيض .

كان فريق الزمالك قد تأهل أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.

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