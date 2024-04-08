مدرب الزمالك يشيد بمستوى أحمد حمدي

أشاد البرتغالي جوزية جوميز بمستوى أحمد حمدي لاعب الفريق مع الفارس الأبيض خلال المباريات الأخيرة بالدوري وكأس الكونفيدرالية، وخاصة في مباراة الإياب أمام فيوتشر أمس الأحد بالكونفيدرالية.

وطالب جوميز حمدي بمواصلة الظهوربمستوى مميز في المباريات المقبلة لان ذلك سيضمن له حجز مكان أساسي في تشكيل الفارس الأبيض .

كان فريق الزمالك قد تأهل أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل في لقاء مؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري الممتاز.