كنائس الناصرة تحتفل بعيد البشارة بحضور بطاركة ورؤساء الكنائس من القدس

بأجواء الفرح والإيمان، احتفلت كنائس الناصرة بعيد البشارة حيث صادف حسب التقويمين الشرقي والغربي في نفس اليوم الأحد 7/4/2024، (نقلت الكنائس الغربية العيد من تاريخه الأصلي 25/3 بسبب وقوعه في أسبوع الآلام) بحضور بطريرك القدس للروم الأرثوذكس وبطريرك القدس للاتين ورئيس الأساقفة الأنچليكاني المطران حسام نعوم الذي ترأس القداس الإحتفالي في كنيسة المسيح الأنچليكانية الأسقفية، عاونه كاهن الرعيّة القس نائل أبو رحمون والقس الكنن دون بيندر والقس عماد دعيبس، وبحضور العمدة الراعويّة وجمع غفير من الرعيّة. رحّب القس أبو رحمون برئيس الأساقفة وعقيلته السّيدة رفاء قفعيتي نعوم، وأكّد لهما محبّة رعيّة الناصرة الفعّالة والنّابضة، وطلب أن يمنحهم رئيس الأساقفة البركة والصّلاة الدائمة.

خلال خدمة الشّركة المقدّسة بارك المطران نعوم الأواني الجديدة (الكأس والصينية) التي تمّ تقديمها عن روح المرحوم القس الكنن زاهي ناصر الصالح من قبل عائلته.

وفي عظته تحدّث رئيس الأساقفة نعوم عن أهميّة عيد البشارة في الإيمان المسيحي، وعن كلمة العذراء مريم "نعم" وارتباطها بسرّ الخلاص، مشيراً إلى كتاب "تجسّد الكلمة" من القرب الرابع الميلادي للقدّيس أثناسيوس، الذي علّم فيه أنّه بدون البشارة لم تكن هنالك قيامة، لأنها هي بداية الخلاص وسرّ التجسّد والعهد الجديد.

هذا ورفع شعب الكنيسة أصواتهم مسبّحين الله بترانيم القيامة وأخرى تكريما للسّيدة العذراء مريم وجميع القدّيسين.

بعد القداس مباشرة شارك الجميع بالضيافة من تحضير سيّدات الكنيسة، على شرف راعي الأبرشية والسّيدة نعوم.

كما وشارك رئيس الأساقفة نعوم ووفد من العمدة الراعوية في وجبة الغذاء على مائدة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمطران كرياكوس بمناسبة العيد، بدعوة من مجلس الطائفة الأرثوذكسية ورئيسه الأستاذ بسيم عصفور. وبدوره قدم كلمة تهنئة روحية وشكر.

وبالنّيابة عن رئيس الأساقفة حضر القس نائل أبو رحمون القداس الإحتفالي في بازيليك البشارة مساء الأحد، الذي ترأسه بطريرك اللاتين الكاردينال بييرباتستا بيتسابالا.

