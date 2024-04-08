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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تحسين صرف بياض الصحي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً، لمناقشة موقف البنية التحتية لمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا الملف الحيوي، وذلك بحضور مسؤولي الاستثمار ومنطقة بياض العرب، ومسؤولي هيئة التنمية الصناعية، الجهاز التنفيذي للمشروعات ، الإسكان ، شركة مياه الشرب ، والشؤون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموقف الحالي  لأعمال مرافق البنية التحتية ، خاصة فيما يتعلق بملف الصرف الصناعي والصحي للمنطقة والأماكن المحيطة وبها ، ومناقشة ما تم تنفيذه  بالمرحلتين الأولى والثانية ،وشملت حلاً عاجلاً للسيطرة على مشكلة تسرب المياه  من خلال إنشاء محطة ري ووحدة فلاتر ومد خطوط وشبكات ، بجانب تأهيل محطة المعالجة وتنفيذ محطة رفع بها  والتوسع في أعمال الزراعة ، لاستيعاب آلاف الأمتار المكعبة من  مياه الصرف
حيث  كلف المحافظ مسؤولي المنطقة وملف الاستثمار بالمحافظة ، بإعداد مذكرة شاملة ووافية متضمنة الموقف الحالي لمنظومة الصرف الصناعي والصحي وما تم تنفيذه لإصلاح المنظومة وبيان كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لحل المشكلة بالمنطقة ، وذلك لعرضها على وزارة الإسكان والتنسيق مع أجهزة وهيئات وشركات الوزارة  لتوفير الحلول والبدائل لها من خلال الدراسة والحلول العلمية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف هيئة التنمية الصناعية محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مرافق البنية التحتية