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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

عبر الإنترنت.. البابا تواضروس الثاني يلتقي كهنة الخليج

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الاثنين كهنة كنائسنا في دول الخليج، بحضور الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على دول الخليج.
تحدث قداسته خلال اللقاء، الذي عقد باستخدام خاصية الفيديو كونفرانس عبر شبكة الإنترنت، عن موضوع بعنوان "الطاقة الروحية" كما أجاب على أسئلة المشاركين في اللقاء.

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