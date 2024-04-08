رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

بعث الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس جامعة قناة السويس في نص البرقية:"يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على فخامتكم، ومصرنا الحبيبة والعالم الإسلامي بالخير واليمن والبركات".

وأضاف "مندور":" شاكرين جهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها مصرنا الغالية، راجين من الله عز وجل أن يوفقكم لتحقيق ما تصبون إليه؛ نحو مزيد من الإنجازات والتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة، وأن ينعم الله على بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار.. وكل عام وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام”.