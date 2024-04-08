محافظ مطروح يهنئ السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نصها كالتالي:

"فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسـي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم ونحن نودع شهر الرحمة والمغفرة شهر رمضان الفضيل بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأحر التهاني أطيب التمنيـات بمناسبـة حلول "عيــد الفطـر المبـــارك، سائلين المولى عز وجل أن ينعم عليكم بالتوفيق والسداد دائما، وأن يحفظكم ويعزز خطواتكم الواثقة نحو مسيرة البناء والتنمية لما فيه الخير من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الغالية في ظل قيادتكم الحكيمة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية ومصرنا الغاليـة بـدوام الرفعـة والرخـاء والاستقـرار واليمـن والبركـات.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة بهذه المناسبة المباركة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وقيادات القوات المسلحة، متمنيا أن يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية ومصرنا الغالية قيادة وشعبا وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وجميع أهالي مطروح بالخير واليمن والبركات.