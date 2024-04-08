80 مشاركا في حفل الإفطار الأول لمركز خدمات الطلاب ذوي الهمم بجامعة قناة السويس

نظم مركز جامعة قناة السويس لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة حفل الإفطار الجماعي الأول، بمشاركة 80 طالب وطالبة من ذوي الهمم وذويهم، وسط أجواء رمضانية تسودها البهجة - جاء ذلك وفق ما صرح به الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

كما وجه الدكتور ناصر مندور الشكر للقائمين على تنظيم الحفل، مؤكداً دعم الجامعة للطلاب ذوي الهمم، خاصة وأن مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عملت على تذليل جميع الصعاب وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لأجيالنا القادمة، ولا سيما أبنائنا من ذوي الهمم، بدءًا من تطوير المنظومة التعليمة، نحو مسيرة بناء تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الإنسان المصري.

ومن جانبه - حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على المشاركة في حفل الإفطار، مشيداً بالفكرة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً لطلابها من ذوي الهمم، وتسعى بكافة الوسائل المتاحة إلى إدماجهم في كافة الأنشطة الطلابية، في محاولة دائمة نحو تيسير كافة أمورهم.

وقد تضمنت الفعاليات أمسية رمضانية من الشعر والابتهالات الدينية والأغاني، قام بادائها الطلاب ذوي الهمم في جو أسري مميز.