ads
الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا خلال حملة مداهمات في محافظة الخليل بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل بالضفة الغربية، وقام جيش الاحتلال باعتقال 23 شابًا فلسطينيًا من عدة مناطق، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيم بلاطة بعدد من الآليات العسكرية والجرافات، ونشر الاحتلال فرق قناصة فوق أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وتخوض المقاومة معارك عنيفة ضد الاحتلال داخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.

قوات الاحتلال اعتقال 23 شاب ا محافظة الخليل حملة اعتقالات ومداهمات الضفة الغربية