فلسطين.. الاحتلال يعتقل 23 مواطنًا خلال حملة مداهمات في محافظة الخليل بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظة الخليل بالضفة الغربية، وقام جيش الاحتلال باعتقال 23 شابًا فلسطينيًا من عدة مناطق، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مخيم بلاطة بعدد من الآليات العسكرية والجرافات، ونشر الاحتلال فرق قناصة فوق أسطح المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي.

واستهدفت المقاومة الفلسطينية جرافة الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، وتخوض المقاومة معارك عنيفة ضد الاحتلال داخل المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محيط حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة أودلا جنوب مدينة نابلس.