رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المرضى في عيد الفطر

قام الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بتفقد المستشفيات الجامعية في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال المرضى والحالات الطارئة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك،يرافقه عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات الجامعية.

حيث قام الدكتور احمد القاصد بجولة تفقدية بوحدات المستشفيات المختلفة ومنها غرف الإعاشة والمعامل والآشعة المقطعية وآشعة الرنين المغناطيسي،وبنك الدم،وغرف المرضي.

كما تفقد رئيس الجامعة مستشفى علاج الأورام واطمأن علي الحالات بالأقسام الداخلية للمستشفي، والحالات المقيمة بالمستشفي أثناء الاجازة لتلقي العلاج.

IMG-20240408-WA0000

IMG-20240408-WA0001

IMG-20240408-WA0003