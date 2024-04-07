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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

مفتي الجمهورية: لم تنجح كل محاولات استغلال الدين لتحقيق أغراض سياسية على مر التاريخ

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل المجموعات التي استغلت الدين لتحقيق أغراض سياسية لم تنجح على مر التاريخ، معقباً: "ربما تنجح هذه الجماعات في تحقيق أغراضها لفترة ما، ولكنها لم تستمر".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة لم تحرك أو تحلل شيئًا ثابت بشكل قطعي على الإطلاق، معقبًا: “المساجد في مصر ممتئلة طوال العام، وفي رمضان بشكل خاص، والزكاة في مصر كبيرة جدًا، وهناك حجم كبير من الجميعات الخيرية في مصر التي تأخذ الزكاة والصدقات”.

وأوضح أن مصر تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة في الحج والعمرة، وهذا يعني أن الشعب المصري يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية من العبادات والعقائد.

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية القاهرة الاخبارية الإعلامية داليا عبد الرحيم الحج والعمرة