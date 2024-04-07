مفتي الجمهورية لـ"الضفة الأخرى": فكر سيد قطب قائم على أن الإسلام غائب منذ زمن بعيد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعات المتطرفة تستند إلى القرآن الكريم في الحديث عن مبدأ الحاكمية، خاصة سيد قطب الذي ذكر هذا المصطلح بصورة كبيرة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الاخبارية"، أن مفردة الطاغوت والحاكمية في كتاب "في ظلال القرآن" لسيد قطب، ذُكرت أكثر من مرة في الصفحة الواحدة، وهذا يرجع إلى أن سيد قطب يتبنى فكرة أن الإسلام غاب من زمن بعيد، خاصة بعد الخلافة الراشدة، وهذا الفهم يتشبك مع فهم الخوارج".

وأوضح أن الخوارج في عهد سيدنا علي بن أبي طالب رفعوا المصاحف على أسنة الرماح، وتحدثوا عن أن الحكم لله فقط، فتحدث سيدنا علي بن أبي طالب بأن هذه الكلمة حق يُراد به باطل، حيث يتم استغلال الدين لأسباب سياسية.