رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية الأوقاف بليلة القدر من مسجد الفتح

شهد الدكتورخالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، اليوم ، احتفالية مديرية أوقاف الشرقية بليلة القدر من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، بحضور د.ممدوح غراب محافظ الشرقية ، و د.أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، ورجال الدين الإسلامي، وعددٍ من المواطنين.

وبدأت الإحتفالية التى قدمها الشيخ محمود جعفر ، عقب صلاة العشاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى، أعقبها كلمة مديرية الأوقاف والتي ألقاها الشيخ على السيد عوض أشار فيها إلى فضل ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار فيجب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى عز وجل بالصلاة والقرآن والذكر والاستغفار حتي ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

ويتقدم د.ممدوح غراب بخالص التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بليلة القدر مطالبًا الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن مصرنا الغالية داعيا المولى عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء وينعم علي شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

ومن جانبه تقدم د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة بخالص التهنئة بتلك المناسبة الجليلة إلى د.ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء المحافظة ، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

واختتمت الإحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم محمد سالم ، والتى نالت استحسان جميع الحضور.

جدير بالذكر أنه عقب فعاليات الاحتفالية تم تكريم خمسة من أئمة الدعوة ومنحهم شهادات تقدير من محافظ الشرقية تقديراً لجهودهم المبذولة من جهد دعوى وإدارى خلال شهر رمضان المبارك والإهتمام بنشر الدعوة خلال الشهر الكريم، وهم : فضيلة الشيخ مجدى بدران عمار مدير مديرية أوقاف الشرقية ، و د.محمد إبراهيم حامد وكيل مديرية أوقاف الشرقية ، والشيخ محمود عبد الرحمن عبد الرؤوف مدير إدارة أوقاف الحسينية ، والشيخ أحمد عبدالباقى عمر السيد مدير إدارة أوقاف أولاد صقر ، والشيخ محمد سعيد عرفه مدير إدارة أوقاف مشتول السوق ، والشيخ عمرو إسماعيل على طه مسئول الدعوة الإلكترونية .