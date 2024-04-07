السبت والأحد.. حلقة خاصة من قلعة آلموت وكواليس "الحشاشين" مع لميس الحديدي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، حلقة خاصة مع صناع مسلسل "الحشاشين" من قلعة ألموت وأصفهان، وذلك يومي السبت والأحد القادمين في تمام التاسعة والنصف مساء.

يحاور البرنامج كل من الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبدالرحيم كمال والفنان سامي الشيخ والفنان نضال الشافعي والفنانة سوزان نجم الدين والفنان أحمد عبدالوهاب والفنانة سارة الشامي والفنان محمد يوسف.

كما يحاور البرنامج أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، وحسين عسر مدير تصوير المسلسل، وأحمد عبدالاه، مصمم المعارك، وكذلك أحمد حمدي مونتير المسلسل، ومحمد طنطاوي مؤسس شركة تريند والمشرف علي تنفيذ المؤثرات البصرية، ومحمد عطوة مدير إدارة إنتاج المؤثرات البصرية بشركة تريند، وأيضًا طارق الشناوي الناقد الفني وفتحي إسماعيل منتج فني مسلسل الحشاشين – شركة سينرجي.