موت الشيخ صابر في الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح أسطورة العودة

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح أسطورة العودة بمفاجأة لم يتوقعها الجمهور بموت الشيخ صابر ( حمادة هلال) خلال حربه مع قزح ( فتحي عبد الوهاب) حيث استطاع الشيخ صابر الوصول للورث وهو سيف جده الذي حارب به الشياطيين قديماً ولكن خلال المعركة الأخيرة له تم فتح البوابة الأخيرة ولكن انتهى الأمر بموت المداح على يد قزح الذي ظهر في جنازته. فهل تنتهي اسطورة المداح في الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع؟

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.