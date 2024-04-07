الأنبا باسيليوس يترأس احتفالا لجماعة إيمان ونور بكنيستى السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية

ترأس الأنبا باسيليوس مساء اليوم الأحتفال السنوي ال ٢٩ لجماعة إيمان ونور بكنيستى السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية تحت شعار رسالتنا الحب وذلك بكنيسة القديسة تريزا . كان في استقباله الآباء الأب عمانوئيل عبدالله راعى كنيسة السيدة العذراء و الأب انجليوس منير راعي كنيسة القديسة تريزا و الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي و مسؤولي واعضاء جماعة ايمان ونور و شعب الكنيستين المبارك و بمشاركة جماعات إيمان و نور من كنائس الإيبارشية .



وتضمن الأحتفال فقرات متنوعة، واختتم الأحتفال بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين ، وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل كنائس الإيبارشية .

