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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يترأس احتفالا لجماعة إيمان ونور بكنيستى السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية

ارشيف
ارشيف
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ترأس الأنبا باسيليوس مساء اليوم  الأحتفال السنوي ال ٢٩ لجماعة إيمان ونور بكنيستى السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية تحت شعار رسالتنا الحب  وذلك بكنيسة القديسة تريزا . كان في استقباله الآباء الأب عمانوئيل عبدالله راعى كنيسة السيدة العذراء و الأب انجليوس منير راعي كنيسة القديسة تريزا و الأب بولس نصيف مسؤول مكتب العمل الايبارشي و مسؤولي واعضاء جماعة ايمان ونور و شعب الكنيستين المبارك و بمشاركة جماعات إيمان و نور من كنائس الإيبارشية .  
 

وتضمن الأحتفال فقرات متنوعة، واختتم الأحتفال بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين ، وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في أطار اهتمام  وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل كنائس الإيبارشية .
 

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