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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إحنا عصابة الأتوبيس.. ضبط عصابة سرقة أتوبيسات النقل الداخلي بطنطا

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت مباحث أول وثاني طنطا من ضبط تشكيل عصابي قاموا بسرقة أتوبيس المحافظة بمدينة طنطا.

كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا العميد محمد السنوسى يفيد بسرقه أتوبيس الخاص بمدينة طنطا واختفائه.
شكل العميد محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية فريق بحث بقياده الرائد احمد خلاف مفتش البحث الجنائي والرائد احمد الكفراوي رئيس مباحث القسم ومعاونيه والرائد أحمد جمعة رئيس مباحث قسم ثان طنطا على الفور تم عمل التحريات الأمنيه وتوصلت إلى المتهمين بسرقه الاتوبيس وتبين أنهم ثلاثه اشخاص قاموا بسرقة الأتوبيس وتقطيعه وبيعه وبعده أكمنة متحركة تم ضبط المتهمين الثلاثة وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الاول من مدينه المحله الكبرى والثانى والثالث من مدينه طنطا  وأرشد المتهمين عن أماكن بيع جميع محتويات الأتوبيس وتم تجميعها.
حرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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