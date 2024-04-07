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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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«الزراعة» تطرح بيض المائدة بسعر 140 جنيها للكرتونة

الزراعة تطرح بيض
"الزراعة" تطرح بيض المائدة للبيع للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيه
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أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متنقلة لبيع بيض المائدة بسعر ١٤٠ جنيه للكرتونة، وذلك في إطار مساهمة الوزارة ضمن خطة الحد من الغلاء وخفض الأسعار.


ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، انه تم إطلاق قافلة منافذ متنقلة قوامها ١٠ سيارات محملة بكميات من بيض المائدة للطرح للمواطنين بسعر ١٤٠ جنيه للكرتونة الواحدة، وذلك للمساهمة في خفض العب عن كاهل المواطنين.


وأشار سيلمان الى انه تم توجيه تلك المنافذ لتجوب المناطق الشعبية والنائية، فضلا عن الميادين العامة واماكن تجمع المواطنين، للتيسير عليهم، لافتا الى انه تم أيضا ضخ كميات من بيض المائدة بنفس الاسعار، بمنافذ وزارة الزراعة فضلا عن معرض خير مزارعنا لأهالينا بموقع الزراعات المحمية بالدقي.
 

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بيض المائدة الثروة الحيوانية معرض خير مزارعنا لاهالينا