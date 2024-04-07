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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يزور عددًا من المصابين بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

رئيس أركان حرب القوات
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يزور عدد من المصابين
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تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة عدد من المصابين الذين يخضعون للعلاج حاليًا بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل.

واطمأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية الفائقة المقدمة لأفراد القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والجنود وتوفير سبل الرعاية الصحية المقدمة داخل المستشفى. 
ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبطال ومقاتلي القوات المسلحة لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالى، معربًا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لرجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاءمن أجل رفعة الوطن وصون مقدساته.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة المصابين