الدوري الإنجليزي.. سون على رأس هجوم توتنهام أمام نوتنجهام

أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل لاعبيه لمواجهة نوتنجهام فورست، اليوم، على ملعب توتنهام هوتسبر، في إطار منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - ميكي فان دي فين - ديستيني أودوجي

خط الوسط: يفيس بيسوما - باب سار - بيرنان جونسون - جيمس ماديسون

خط الهجوم: تيمو فيرنر - سون هيونج مين

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة في حين يأتي نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.