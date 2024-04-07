"بالمر" يقود هجوم تشيلسي أمام شيفيلد يونايتد

يخوض تشيلسي، مباراة صعبة أمام شيفيلد يونايتد، متذيل الترتيب، في إطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، سعيًا للعودة إلى سكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وأعلن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تشكيلة فريقه لمباراة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: تشالوبه، سيلفا، ديساسي، كوكوريا

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، جالاجير

خط الهجوم: بالمر، مادويكي، جاكسون

ويعاني تشيلسي من تذبذب في مستواه هذا الموسم، يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن المربع الذهبي.

ومن جانبه، يسعى شيفيلد يونايتد، الذي يحتل المركز الأخير في الترتيب برصيد 15 نقطة، إلى تحقيق مفاجأة أمام تشيلسي وتحسين حظوظه في البقاء في الدوري.