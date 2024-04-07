تاريخ مباريات الزمالك أمام فيوتشر.. تفوق كاسح للأبيض

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مع فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، في مباراة إياب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي يقدم موقع «البوابة نيوز» تاريخ مواجهات الزمالك أمام فيوتشر:

لعب الزمالك مع فيوتشر 6 مباريات من قبل، 5 مباريات بالدوري ومباراة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك الفوز في الـ 6 مواجهات بنتائج، 3-2، 1-0، 2-1، 3-2، 2-0، 2-1.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء فيوتشر كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.



خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.