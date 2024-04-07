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الأحد 07 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ عددا من منافذ بيع اللحوم بحي شرق لمتابعة الالتزام بالتسعيرة ويوجه بتعليق قوائم بالأسعار

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، عددا من منافذ بيع اللحوم بنطاق حي شرق شبين الكوم ، وذلك في إطار متابعته لإنتظام سير العمل ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .
 

ووجه المحافظ برفع كفاءة منفذ لبيع اللحوم ، موجهاً رئيس حي شرق بضرورة المتابعة الدورية علي مدار الساعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة ووضع قائمة بالأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة ، هذا وقد أجري المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين اطمئن فيه عن أسعار بيع  اللحوم حرصاً على حقوقهم ومنعهم من الإستغلال ، موجهاً  مدير مديرية الزراعة بضرورة المتابعة الدورية للمنفذ ووضع قائمة للأسعار وتوفير السلع بأول بأول ، فيما كلف مدير مديرية الطب البيطري بضرورة  التأكد من جودة المنتجات المعرضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية .
وأكد محافظ المنوفية  حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية كافة احتياجاتهم بصفة مستمرة.

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