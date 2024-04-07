محافظ المنوفية يفاجئ عددا من منافذ بيع اللحوم بحي شرق لمتابعة الالتزام بالتسعيرة ويوجه بتعليق قوائم بالأسعار

فاجأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأحد، عددا من منافذ بيع اللحوم بنطاق حي شرق شبين الكوم ، وذلك في إطار متابعته لإنتظام سير العمل ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .



ووجه المحافظ برفع كفاءة منفذ لبيع اللحوم ، موجهاً رئيس حي شرق بضرورة المتابعة الدورية علي مدار الساعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة ووضع قائمة بالأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة ، هذا وقد أجري المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين اطمئن فيه عن أسعار بيع اللحوم حرصاً على حقوقهم ومنعهم من الإستغلال ، موجهاً مدير مديرية الزراعة بضرورة المتابعة الدورية للمنفذ ووضع قائمة للأسعار وتوفير السلع بأول بأول ، فيما كلف مدير مديرية الطب البيطري بضرورة التأكد من جودة المنتجات المعرضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية .

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية كافة احتياجاتهم بصفة مستمرة.